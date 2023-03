CorSera – Inter, Conte opzione da considerare. Champions e nuovi partner in società…

Un ritorno sul mercato italiano del tecnico, anche per motivi famigliari, sembra l’ipotesi più credibile. Inter e Roma osservano

Se rimarrà o meno fino al termine della stagione è ancora tutto da vedere, ma che l'avventura di Antonio Conte al Tottenham sia destinata a finire è una certezza. Un ritorno sul mercato italiano del tecnico, anche per motivi famigliari, sembra l’ipotesi più credibile. "La Roma e l’Inter non hanno l’allenatore in scadenza, ma sono legate alla prossima partecipazione alla Champions e di conseguenza alla capacità di investire".