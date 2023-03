Inter, Barella a riposo per tornare al massimo: con la Fiorentina ci sarà. Inzaghi…

Simone Inzaghi e i tifosi dell'Inter possono tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di Nicolò Barella. Nella gara contro l'Inghilterra, il centrocampista è uscito per un lieve trauma, un pestone. Come sottolinea il Corriere dello Sport, dovrebbe recuperare in fretta, ma Mancini ha deciso di lasciarlo rientrare a Milano.