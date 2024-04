"Diverso il discorso per quanto riguarda il derby. L’Inter può esultare a San Siro davanti ai cugini se dal prossimo turno uscirà con lo stesso risultato del Milan: a quel punto “basterà” vincere con i rossoneri per lo scudetto. Dunque: con sei punti nelle prossime due gare il trionfo sarebbe matematico. Nel derby, in verità, potrebbe bastare anche il pari se nel prossimo turno il vantaggio in classifica dovesse aumentare, in virtù di un pareggio o di un ko del Milan. Viceversa, se la squadra di Inzaghi dovesse fermarsi col Cagliari e il Milan dovesse vincere, a quel punto il derby si svuoterebbe di significato: la prima gara utile per lo scudetto nerazzurro sarebbe la sfida interna con il Torino (data ancora da decidere)", aggiunge Gazzetta.