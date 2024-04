«Festa scudetto? Assolutamente no, bisogna ancora fare altri punti e abbiamo ancora partite importanti. Abbiamo festeggiato per la vittoria arrivata nel finale di gara ma è ancora tutto da fare». Davide Frattesi ha le idee chiarissime. Questo gol contro l'Udinese vale tantissimo perché vale tre punti in extremis nell'anno dello scudetto. Ma altrettanto importante era stato il gol contro il Verona, ha spiegato a DAZN. «Sì, ma non mi fate scegliere. Quello col Verona era a San Siro ed era scoppiato tutto. Questo è bello perché è arrivato alla fine dopo una battaglia e dopo aver inseguito la vittoria».

«Col Verona era a San Siro, è scoppiato tutto, ma all'ultimo minuto dopo una gara lottata e una vittoria voluta, non mi far scegliere tra i due gol è stato bello anche questo. In un campionato la differenza la fanno le vittorie sporche come questa. Timore di non vincerla? Abbiamo fatti grandi cose e non dovremmo pensare che dobbiamo vincere 4-0 a fine primo tempo, se avessimo pareggiato avremmo pensato a vincere la prossima. Sono sereno e scherzo con tutti ma quando vado sotto la curva darei le capocciate al muro, è incredibile quello che trasmettono i tifosi. Scudetto nel derby? Dobbiamo fare un'ottima gara contro un Cagliari in forma perché ha battuto l'Atalanta per pensare poi di fare nella prossima quello che dobbiamo fare», ha concluso.