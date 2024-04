"Carattere? Ho sentito qualche critica nel primo tempo. Forse abbiamo sbagliato tecnicamente, non abbiamo concesso nulla. Non sono mai entrati in area. Abbiamo preso un gol che è stato un infortunio. Ho detto alla squadra di stare tranquilla e di rientrare in campo. Di rimanere lucidi che senz'altro avremmo potuto ribaltare la partita. sto cambiando tanto nella formazione, ma ho la fortuna di avere un grande gruppo. 26 vittorie su 31 partite difficile centrarle senza un gruppo così. Chiedevo calma ai giocatori? Avevo sentito il quarto uomo che diceva dei 7 minuti di recupero, loro finiti i cambi. Chiedevo calma e lucidità per trovare la possibilità di fare gol. Molto bravo Lautaro e bravissimo Frattesi nel credere alla respinta. Se vinci così tante partite è merito di tutti. Per la sinergia il merito principale va a loro. Poi ci sono tante altre cose che hanno permesso di arrivare fino a qui, lo staff che è con me, la società sempre presente che ci supporta e qualsiasi cosa chiediamo è a disposizione. E una grandissima tifoseria, valore aggiunto per noi, ci ha aiutato sempre tantissimo. In casa e fuori sentiamo il sostegno della nostra gente", ha ribadito il mister.