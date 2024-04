"A Roma mi ha aiutato il mio staff, che per me è qualcosa di straordinario, visto che ci vediamo tutti i giorni da 14 anni e ci capiamo alla grande. Stasera ho detto ai ragazzi di continuare a creare. L'unica pecca è stata quella ripartenza presa nella ripresa e c'è stato un grande salvataggio di Mkhitaryan, che è un po' l'emblema di questo gruppo. Se guarderò la Champions? Dobbiamo guardare il nostro percorso, in Europa siamo fieri di quello che abbiamo fatto e non abbiamo rimpianti. Nel doppio confronto con l'Atletico avremmo probabilmente meritato noi, ma è andata così. Dovevamo forse fare un gol in più a San Siro, ma non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi. Stasera sembrava di essere a San Siro, si è creata una grandissima sinergia con tifosi e una grandissima società, che ci supporta sempre. Lautaro voleva battere il rigore? No no, Lautaro prende il pallone per consegnarlo a Calhanoglu. Ero abbastanza sereno con Calha in campo. Dobbiamo continuare così. Avevo la convinzione di vincerla, il portiere dell'Udinese ha fatto delle parate straordinarie. Abbiamo rispettato l'avversario, ma noi abbiamo messo il cuore, spinti anche dalla nostra gente. Ci abbiamo creduto e non abbiamo mai mollato. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario e mi emozionano sempre. Mi stanno dando tutto".