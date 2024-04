Inter, parte il coro “Chi non salta bianconero è”: Cuadrado salta con i tifosi e canta

Anche Juan Cuadrado è stato grande protagonista della festa scudetto dell'Inter. Il colombiano è stato accolto dal coro "chi non salta bianconero è", Cuadrado ha saltato insieme ai tifosi e poi ha aggiunto: "Volevo dare il mio contributo, purtroppo non sono riuscito. Ma ho imparato questa canzone che fa E per la gente che...", mandando in delirio i tifosi nerazzurri presenti in Piazza Duomo e non soltanto...