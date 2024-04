Calhanoglu ai tifosi: “I campioni dell’Italia siamo noi. E chi non salta rossonero è”

Un boato ha accolto l'arrivo di Hakan Calhanoglu in Piazza Duomo nel corso della festa Scudetto dell'Inter. Il turco ha salutato i tifosi e poi ha preso la parola dichiarando: "Non ho più voce. Siamo noi, siamo noi i campioni dell'Italia siamo noi. E chi non salta rossonero è". In delirio i tifosi nerazzurri presenti in Duomo...