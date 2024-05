La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa: l'obiettivo è prendere un difensore centrale e c'è già un nome caldo in tal senso

L'obiettivo dichiarato dai dirigenti dell'Inter dopo la festa scudetto è ormai noto a tutti: c'è la volontà, ferrea, di allungare la rosa per permettere ad Inzaghi di lottare per vincere ancora negli anni a venire. Magari senza cessioni eccellenti, visti la voglia e il desiderio di tutti i giocatori, come ha dichiarato Marotta, di restare a far parte di questo gruppo vincente.