L'Inter va in vantaggio, ma non riesce a portare a casa i tre punti. Juan Jesus agguanta il pari nel finale di gara. Non la miglior versione della squadra di Inzaghi , apparsa effettivamente un po' stanca, Così come non è stata la miglior versione della ThuLa.

"Niente che sia paragonabile, anche da lontano, al grande spreco di Champions, alla palla-qualificazione sparacchiata da Thuram o al rigore di Lautaro diventato un meme di successo, ma anche in campionato la ThuLa non era in sé. Come se l’energia negativa della notte di Madrid fosse rimasta appiccicata alla coppia migliore del campionato. È una forza in apparenza invisibile ma, inutile girarci attorno, esiste, è reale, anche perché la delusione di mercoledì scorso è stata tremenda. Ieri non c’è stata la solita pioggia torrenziale di occasioni, ma sia l’argentino che il francese potevano comunque graffiare di più. Anzi, in altri momenti della stagione, avrebbero graffiato di sicuro, ma questa partita, non troppo diversa da quella giocata qui contro il Genoa, ha certificato un calo fisico di tutta la compagnia: è fisiologico, certo, ma pure beffardo visto che è caduto nel momento decisivo in Champions. Dalla vera ThuLa ci si poteva aspettare di più", analizza La Gazzetta dello Sport.