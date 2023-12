Inter, investimento Buchanan spiana strada per un addio. “In estate questo titolare in vendita”

È sempre più vicino l'arrivo di Tajon Buchanan nel mercato invernale per l'Inter. Un colpo che può spianare la strada per un addio

Nel suo editoriale su Sportitalia, l’esperto di mercato Gianluigi Longari ha parlato anche delle operazioni calde di casa Inter verso gennaio. Ecco quanto evidenziato dal giornalista: “Andando nel concreto: l’Inter è pronta ad investire nonostante le voci imprecisamente apocalittiche che hanno tenuto banco nelle ultime ore. Perché il debito finanziario non è lo Stato Patrimoniale, e chiunque faccia confusione tra le conseguenze dell’uno e dell’altro dovrebbe quantomeno evitare di approfondirne l’argomento nello specifico. Tornando al campo, i nerazzurri puntano a contribuire al risanamento economico attraverso la realizzazione di plusvalenze (lecite).

Il prossimo indiziato a vedere moltiplicato il proprio valore di mercato è Tajon Buchanan. Il canadese arriverà dal Bruges con un investimento già nell’immediato ed attaccherà un biglietto con scritto “vendesi” sulla schiena di Dumfries in vista dell’estate. L’accordo per il rinnovo dell’olandese infatti non è ancora arrivato, e senza firma la prossima plusvalenza estiva potrebbe avere proprio le sembianze dell’esterno destro”, si legge.