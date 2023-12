CdS – Inter, Buchanan regalo per la Befana. Pronto anche un addio a gennaio

Tajon Buchanan è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il prescelto per sostituire Juan Cuadrado è ormai a un passo dai nerazzurri, conferma anche oggi il Corriere dello Sport. “Appuntamento al 2024. Se, lasciandolo fuori nelle ultime due gare, il Bruges ha spalancato le porte all’uscita di Buchanan, negli ultimi contatti con l’Inter ha mostrato invece una certa rigidità. Vero è che, dopo la richiesta iniziale di 12 milioni di euro, il club belga è sceso a 10 più bonus. Poi, però, non ha concesso altri margini. Mentre l’Inter insiste per chiudere sotto la doppia cifra, attorno agli 8 milioni. Così le parti hanno deciso di prendersi qualche giorno di pausa, dandosi appuntamento al nuovo anno. Ovvio che nulla vieta ci possano essere passi avanti già nelle prossime ore. Tuttavia, il fatto che l’Inter questa sera sarà in campo contro il Genoa, per l’ultima gara del 2023, induce a pensare che la situazione resterà in stand-by.

Inter, fiducia per Buchanan

Ad ogni modo, la fiducia in casa nerazzurra non è venuta meno. La speranza è quella di riuscire a chiudere entro la metà della prossima settimana, in modo che Buchanan, dopo visite mediche e firma sul contratto, possa essere a disposizione di Inzaghi già per il match con il Verona della Befana. In caso contrario, la sua prima partita sarà contro il Monza, il 13 gennaio. Chiaro che non potrà essere subito gettato nella mischia. Venendo da un calcio completamente diverso, l’esterno canadese avrà bisogno di un periodo di adattamento e di apprendimento. Certo il vuoto lasciato da Cuadrado andrebbe colmato subito. Ma, intanto, la buona notizia per Inzaghi è che Dumfries è tornato a disposizione. Insomma, presto Darmian avrà modo di tirare il fiato. In aggiunta, potrebbe dare un contributo pure Pavard. Al francese non piace stare sulla fascia, ma sa farlo e proprio in quella posizione ha giocato (bene) gli ultimi minuti con il Lecce.