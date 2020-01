Mercato, Bucchioni: “Inter, folle idea per colmare il gap con la Juve. Marotta vuole…”

Attraverso il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato della strategia di mercato dell’Inter per provare a lottare con la Juventus fino al termine della stagione.

“Marotta, al di là del prezzo elevato dello svedese, aveva capito che il Parma sarebbe stato un ostacolo difficile da superare mentre invece l’Inter ha bisogno ancora più della Juve di immettere giocatori in gennaio con la panchina non molto assortita e gli infortuni che hanno condizionato. Giocatori a gennaio, ma anche pronti subito, è questa l’idea di Marotta per rimuovere Kulusevski.

L’affare Vidal

In fondo l’Inter ha già Barella da far crescere, aggiungere Kulusevski anche con caratteristiche diverse, sarebbe diventato complicato. Inoltre Marotta ha capito che Vidal, il preferito di Conte, questa volta si può prendere davvero. Nelle ultime ore c’è stata la rottura del cileno con il Barcellona per la vicenda premi e il Barca, guarda caso, sta riportando a casa dal Partizan di Zagabria il centrocampista Dani Olmo, prodotto della Cantera. Tutto torna.

“L’Inter, comunque, sa che Vidal resterà al Barca almeno fino al 12 gennaio quando si disputerà la Supercoppa spagnola. L’operazione si dovrebbe chiudere con il prestito e l’obbligo di riscatto a giugno per una dozzina di milioni e per un giocatore che a maggio compirà 33 anni non sono pochi”.

La folle idea

“Ma il primo posto in classifica a due giornate dalla fine del girone d’andata ha dato all’Inter nuove certezze e c’è la sensazione che con innesti di questo tipo il gap con la Juve si possa colmare prima del previsto. La folle idea è quella di provare anche a prendere Eriksen in scadenza con il Tottenham.

L’Inter ha fatto la sua offerta al giocatore, un contratto davvero da top player, e sta pensando di provare a offrire venti milioni al Tottenham che altrimenti lo perderebbe a zero in giugno, l’idea è provare a prenderlo da subito.

Vediamo come reagirà il Tottenham e come evolverà la vicenda anche se attorno a Eriksen c’è pure il Real Madrid, tanto per dirne una. E se Vidal e (forse) Eriksen sono pensati per l’immediato, Marotta sta mettendo a punto già ora anche il piano per il futuro.

E’ tornato l’interesse per Tonali (Cellino chiede 40 milioni), ma non solo. Marotta vuole assolutamente Chiesa. Lo voleva già per la Juve, ora proverà a portarlo a Milano”.