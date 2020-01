Mercato, sono bastate queste 6 parole a Mourinho per “spingere” Eriksen verso l’Inter

L’Inter vuole continuare a sognare il colpaccio Eriksen. Ausilio e Marotta stanno lavorando da settimane a quello che sarebbe un autentico colpo a sensazione. Il fuoriclasse del Tottenham non rinnoverà il suo contratto in scadenza e l’Inter lo sta tentando per giugno ma senza escludere il possibile assalto immediato.

Con l’aiuto, del tutto involontario, di Jose Mourinho. Lo Special One non è certo famoso per aver fatto grandi favori di mercato all’Inter ma stavolta, senza volerlo, potrebbe aver aiutato la causa nerazzurra.

Le sei parole che sanno di addio.

Con Mourinho alla guida del Tottenham, Eriksen è stato titolare solo 3 volte su 11. Il portoghese tra l’altro, interpellato dalla società, avrebbe risposto così: “Posso fare a meno di lui”.

Risultato, secondo il Corriere dello Sport: le trattative per il rinnovo di contratto, già arenatesi davanti alle resistenze del centrocampista, non sono più riprese. Anzi, il Tottenham ora spinge proprio per trovare una sistemazione ad Eriksen già in questo mese di gennaio.