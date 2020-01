Inter, già domani svolta per Vidal? Possibile affronto che il cileno non potrebbe sopportare

Quello di Arturo Vidal è il nome più caldo in casa Inter nelle ultime ore. Il Corriere dello Sport riporta alcuni aggiornamenti sulla vicenda: “Il cileno vuole andarsene dalla squadra catalana perché non si sente abbastanza considerato. E, secondo il suo entourage, anche una semplice panchina nella gara di domani sera con l’Espanyol verrebbe considerata come una sorta di provocazione o affronto. In sostanza, il pensiero di Vidal sarebbe questo: ma come, mi volete trattenere perché mi considerate importante e poi non sono nemmeno titolare? La sensazione, dunque, è di essere già vicini ad un momento di svolta nella vicenda. E’ vero che, dopo l’Espanyol, ci sarà la Supercoppa spagnola (dall’8 al 12 gennaio in Arabia Saudita), ma il Barca rischia di pagare la tensione che si è venuta a creare con il centrocampista”.

Chiara la strategia dell’Inter in questo momento: “L’Inter è in fase di attesa ed ha già messo in preventivo di dover affrontare Napoli e Atalanta senza innesti in rosa. Ha in mano il sì di Vidal e ha pure fatto sapere al Barcellona la sua proposta, ovvero un prestito con riscatto fissato a 13 milioni, che solo formalmente sarebbe opzionale ma che sarebbe di fatto già obbligato. Dalla Catalogna, finora, non sono arrivate aperture. Da un lato, come già ricordato, il cileno è ritenuto un elemento fondamentale nella rosa. Dall’altro, la sua valutazione è superiore ai 20 milioni di euro – anche perché poi il club blaugrana dovrebbe andare a prendere un sostituto e nelle ultime ore è circolato il nome di Olmo – e l’unica concessione è stata fatta per un prestito con obbligo di riscatto da mettere però subito per iscritto. Tocca a Vidal, insomma, mettere il carico per vincere il braccio di ferro. La causa per i diritti d’immagine è stata interpretata da tutti come un primo passo per ottenere il via libera a raggiungere Conte. Evidentemente, ne servono altri. Ai quali contribuirà anche l’agente del giocatore, vale a dire quel Felicevich con cui l’Inter è in costante contatto e che ha già promesso a Marotta e Ausilio di fare di tutto per portare il suo assistito a Milano”.