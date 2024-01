Simone Inzaghi ha sciolto i dubbi di formazione per Monza-Inter. Decisioni prese secondo Sky Sport: ci sarà de Vrij e non Acerbi in difesa, con Pavard e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo alla fine gioca ancora Barella e non Frattesi dal 1', con Calhanoglu e Mkhitaryan al suo fianco; a destra Darmian e non Dumfries, a sinistra Dimarco. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez.