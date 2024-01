Inter, Inzaghi chiamato a una sfida personale: vuole provarci e la squadra è con lui

Dopo la sofferta vittoria contro il Verona, l'Inter ha avuto una settimana piena per preparare la trasferta di Monza e ricaricare le batterie. La squadra di Inzaghi nelle ultime gare è apparsa un po' appannata dal punto di vista fisico, l'obiettivo è chiudere con una vittoria prima volare a Riyadh per la Supercoppa. "Il tecnico interista è chiamato a una sfida personale. In carriera, da allenatore, non ha mai fatto più punti nel girone di ritorno rispetto all’andata. E avendone portati a casa 48 nelle prime 19 partite, ripetersi sarà dura. Ma vuole provarci, e la squadra con lui", sottolinea Repubblica.