Sky – Inter, semplice contrattura per Frattesi? Cosa filtra per il Genoa

Arrivano buone notizie da Appiano Gentile sulle condizioni di Davide Frattesi. Come anticipato da FCIN1908.it, al momento sembra trattarsi di una semplice contrattura all'adduttore anche secondo Sky Sport. Al momento niente esami (non sono neanche fissati): se domani non dovesse sentire dolore, potrebbe tornare in gruppo in un paio di giorni e ci potrebbe essere già col Genoa lunedì sera. La sua presenza alla prossima di campionato dunque al momento non è da escludere, anzi.