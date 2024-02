Sei giocatori dell'Inter oggi ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 4-0 contro l'Atalanta: le novità sulle condizioni di Frattesi

Sei giocatori dell'Inter oggi ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 4-0 contro l'Atalanta. Come raccolto da FCIN1908.it in vista della prossima partita contro il Genoa, oggi si sono allenati sei calciatori ad Appiano: Acerbi, Thuram, Sensi, Calhanoglu, Cuadrado e Frattesi.