La storia più importante per Lautaro vuole scriverla con la seconda stella e provando a superare i record assoluti in un singolo campionato di Higuain e Immobile (36 gol) e quello del club di Angelillo (33). Se avesse segnato anche il rigore, l’argentino sarebbe salito a 24 centri in 24 gare (ha saltato Genoa e Verona per infortunio), alla media stratosferica di un gol a partita. Per superare il connazionale della stagione 1958-59 dovrà farne 11 nelle ultime dodici di campionato", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Un traguardo alla portata, anche se molto dipenderà da cosa succederà il 13 marzo a Madrid. Se l’Inter eliminerà l’Atletico infatti il vantaggio in campionato potrebbe indurre Inzaghi a dosare Lautaro nei weekend. A meno che il tecnico non chieda un parere all’interessato, perché il 26enne di Bahia Blanca vuole giocare sempre e comunque. Sempre e comunque soprattutto è totalmente immerso nella partita, abbassandosi a centrocampo per aprire spazi alle mezzali, cercando lo scambio e ringhiando su ogni pallone. Lezione imparata a inizio carriera, quando il re del gol faceva il difensore.

Quelli di Madrid tra l’altro saranno giorni caldi anche perché andrà in scena un vertice forse decisivo tra Marotta, Ausilio e Camano, l’agente del Toro bloccato in Argentina da problemi familiari, per allungare il rinnovo fino al 2028. L’attuale contratto scade soltanto nel 2026, ma con i top player bisogna muoversi per tempo. La volontà comune è quella di andare avanti insieme, ma bisogna trovare la quadra sul meritato adeguamento dell’ingaggio. Si troverà un punto di incontro tra domanda (10 milioni) e offerta, complici anche alcuni bonus legati a risultati e quindi maggiori ricavi per il club. Comunque sarà uno stipendio da top player assoluto. Non a caso ci sono soltanto altri due giocatori ad avere partecipato ad almeno 25 gol in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei: Harry Kane e Kylian Mbappé", aggiunge il quotidiano.

