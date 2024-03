Lautaro, allarme Olimpiadi: può giocare 14 mesi di fila! Inter pronta a dire no: “Dal club filtra…”

"Il torneo olimpico di calcio non si giocherà in date Fifa e dunque i club non sono obbligati a rilasciare i giocatori. Ecco perché Neymar, nonostante il suo desiderio di partecipare ai Giochi di Tokyo nel 2021, fu costretto dal Psg a disertare la manifestazione a Cinque cerchi. A Lautaro potrebbe succedere la stessa cosa. Per il momento in viale della Liberazione non considerano l'argomento d'attualità perché danno per scontata la convocazione del Toro per la Coppa America, ma tutt'altro che certa quella per le Olimpiadi (...). E' chiaro che il fisico di Lautaro non potrebbe reggere un simile stress e per questo l'Inter si aspetta che, dopo la Coppa America, il capitano vada in vacanza e si ripresenti alla Pinetina nei primi giorni di agosto riposato".