Napoli? Non sono mai stato vicino come si è detto. Juve? Di questo non so niente. Comunque non è il momento per pensare al futuro, adesso dobbiamo salvarci con l’Udinese, poi vedremo. Se è meglio farsi assistere da un agente? Magari per altri calciatori è così, non per me. Sono io ad avere scelto di di lavorare con mio padre, non è stato lui a proporsi. E ho fatto bene. Dal punto di vista tecnico e contrattuale lo aiuta un amico, un avvocato tedesco con licenza da agente. Per il resto, papà conosce il calcio, è stato un buon giocatore fra i dilettanti. Di formazione è architetto, è quello è il suo primo lavoro".