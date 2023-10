Inter, Gazzetta svela un particolare mai uscito su Lukaku prima della finale di Champions

Particolare mai filtrato in precedenza e del quale probabilmente Inzaghi tiene conto quando sceglie la formazione anti City

Una domanda ha albergato nella testa di tanti tifosi dell'Inter e non solo nei giorni precedenti e successivi alla finale di Champions League di Istanbul: ma perché Inzaghi non ha schierato Romelu Lukaku dal primo minuto? A quattro mesi di distanza, La Gazzetta dello Sport racconta un particolare mai uscito che potrebbe aver influenzato il tecnico nella scelta della formazione.

"Nella settimana che precede la finale di Istanbul, alla ripresa degli allenamenti, il belga chiede allo staff tecnico un giorno in più di riposo perché si sente affaticato. Sono queste le sue parole. Gli viene accordato e svolge una seduta specifica, poi torna in gruppo. Particolare mai filtrato in precedenza e del quale probabilmente Inzaghi tiene conto quando sceglie la formazione anti City".