TS svela: “Inter, Inzaghi in estate chiese ai dirigenti un tentativo per prendere…”

Gli occhi dell'Inter sono puntati su Tomas Soucek: stasera il ds nerazzurro Ausilio sarà a Tirana per visionare da vicino anche il centrocampista ceco, in scadenza il prossimo anno con il West Ham. Anche perché, come scrive Tuttosport, all'Inter manca un centrocampista di quella stazza: "Non va dimenticato pure come Inzaghi avesse chiesto ai dirigenti di fare un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic in sede di pianificazione della campagna acquisti estiva, gli eventi hanno fatto desistere l’idea sul nascere (il serbo voleva monetizzare al massimo l’ultimo contratto importante della carriera e per questo ha strizzato da subito l’occhio agli arabi), però il ruolo resta scoperto all’Inter".