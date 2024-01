Sky – Dall’Inter filtra che il mercato in entrata è chiuso. Attesa per Sensi

Secondo Sky Sport, con l'arrivo di Tajon Buchanan il mercato in entrata dell'Inter è terminato. Questo filtra direttamente dal club nerazzurro: non sono attesi nuovi innesti per gennaio. Dopo la partenza di Agoumé, da monitorare solo la situazione di Stefano Sensi, nel mirino del Leicester. Al momento il giocatore è con la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Da capire se lascerà i nerazzurri 6 mesi prima della scadenza del contratto o se l'addio avverrà a giugno.