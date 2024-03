Nuovo summit oggi sul futuro di San Siro. Si incontreranno questa mattina le parti, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport. "Incontro decisivo stamattina a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Sala, Inter, Milan e i rappresentati di WeBuild, la società di costruzioni che ha un piano di ristrutturazione dello stadio Meazza in San Siro. Si parlerà proprio del futuro dello stadio e si verificherà se ci sono le condizioni per tenere a Milano i due club e non farli traslocare l’una a Rozzano e l’altra a San Donato Milanese", si legge.