Inter-Napoli, per Caressa partita da 1. Pronostico diverso per Zazzaroni

Nel corso della puntata odierna di Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto il loro pronostico su Inter-Napoli. Per il giornalista di Sky, vinceranno i nerazzurri di Simone Inzaghi domani sera a San Siro: 1 fisso per Caressa. Non così convinto invece Zazzaroni: 1 o X per lui. Si tiene dunque una porta aperta per il pareggio della squadra allenata ora da Calzona.