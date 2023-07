Inter-Nike, le prime due maglie

La maglia che invece vestiranno i nuovi arrivati Thuram e Frattesi verrà lanciata giovedì, in occasione dell’inizio del ritiro prestagionale alla Pinetina: si tratterà della prima maglia mentre alla seconda verranno tolti i veli soltanto a Tokyo nel corso della tournée al via dal 23 luglio. A quest’ultimo evento, presso un Nike store della capitale giapponese, parteciperà tutta la squadra e sarà un’occasione in più per promuovere il brand nerazzurro a livello internazionale e verso nuove frontiere.