Pedullà – Inter, Lukaku non aspetta in eterno. Onana, Ten Hag ha fretta: Trubin e Sommer…

Lo United può alzare la posta in palio a 55-57 mln di euro per avere il sì dell'Inter per Onana: poi il mercato nerazzurro entrerà nel vivo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Romelu Lukaku resta in attesa dell'Inter ma non lo farà in eterno: il club nerazzurro deve accelerare l'uscita di Onana e, in quest'ottica, Ten Hag vorrebbe il portiere a Manchester entro il weekend. Se i Red Devils alzassero la posta in palio attorno ai 55/58 mln di euro, l'affare con l'Inter andrebbe in porto, tenuto conto dell'intesa di massima raggiunta tra Onana e United a 7 mln netti a stagione.