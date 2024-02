"Vince l’Inter, ma non dite di corto muso. La differenza non l’ha fatta l’autogol di Gatti, ma la quantità e la qualità di gioco che, sul piano della prestazione, ha permesso all’Inter di staccare la Juve di parecchie lunghezze. Bravissimo Allegri a nascondere fino a qui, in classifica, l’inferiorità tecnica dei suoi ragazzi, ma nel faccia a faccia con la capolista è caduta la foglia di fico. Nonostante un Lautaro minore. Due come Calhanoglu e Mkhitaryan la Juve non ce li ha: hanno dominato per qualità, esperienza e personalità. Pavard, un professore tra gli studenti. Ora i 4 punti di vantaggio dei nerazzurri (che potrebbero diventare 7 con il recupero) rispecchiano meglio la differenza di cilindrata tra le due fuggitive. Il discorso scudetto non è chiuso. La Juve, che non perdeva dal 23 settembre (Sassuolo), ha il tempo per provare a risalire sfruttando l’esenzione forzata dalle coppe, a patto di crescere nel gioco e nell’ambizione", analizza La Gazzetta dello Sport.