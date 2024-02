"Una partita molto combattuta, l'Inter ha meritato di vincere. La prima occasione l'ha avuta la Juventus con Vlahovic. Per me è finito il campionato, è lungo, ci sono tante partite, ricomincia la Champions e quindi l'Inter può fare dei passi falsi ma non così tanti. Vedo un'Inter molto forte, è sicura, sente la superiorità nei confronti degli altri. Anche Lautaro sentiva la responsabilità, Dimarco di fatto è un'arma in più. Crossa bene se gli concedi spazio, la Juve ha avuto difficoltà a difendere e coprire gli spazi. Penso che Inzaghi sia fiero del primo tempo, come l'Inter ha gestito la palla e poi anche per le occasioni nel secondo tempo. L'Inter sa attaccare contro difesa chiusa e contro difesa aperta"