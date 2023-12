Inter, non solo Taremi per l’attacco. Muriel? Opzione praticabile solamente se…

L'Inter si muove per il mercato di gennaio. La priorità è un esterno per la fascia destra, ma si cerca anche un attaccante

L'Inter si muove per il mercato di gennaio. La priorità è un esterno per la fascia destra, ma si cerca anche un attaccante. Le condizioni di Sanchez e il rendimento di Arnautovic non fanno stare tranquillo Inzaghi. La dirigenza cerca un'occasione per sistemare il reparto offensivo.

"L’Inter si guarda intorno, questa è la conferma. Non solo Taremi, che difficilmente sarà lasciato subito libero dal Porto vista la qualificazione agli ottavi di Champions della squadra di Conceiçao. I dirigenti nerazzurri cercano un’opportunità in prestito, senza investire. Sono circolate anche voci relative a Muriel: il colombiano è in scadenza a giugno con l’Atalanta, sarebbe opzione praticabile solo se il club bergamasco lo lasciasse libero in anticipo, cosa non immaginabile al momento", spiega La Gazzetta dello Sport.