Cuadrado: “Provate tutte, ma devo operarmi. Mi dispiace non aver fatto il meglio per l’Inter”

Con un messaggio su Instagram, Juan Cuadrado, laterale dell'Inter, ha annunciato di doversi operare al tendine d'Achille. Il laterale colombiano si è detto dispiaciuto per non essere riuscito fin qui a dare tutto al club nerazzurro. Ecco le sue parole:

"Ho lottato con dolori ai tendini e ho fatto tutto ciò che un atleta può fare per recuperare, e mi sono anche allenato e giocato con un dolore che a volte diventa insopportabile e non mi permette di dare il 100%. Ho passato in rassegna tutte le opzioni terapeutiche per evitare l'intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione".