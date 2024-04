"Oggi l’Inter guarderà il cielo stellato nella notte di Appiano. Dormirà al centro sportivo come spesso capita, figurarsi prima di questo derby che il destino sembra aver apparecchiato. Non c’è tifoso nerazzurro che non aspetti la sfida di domani come un bimbo il giorno di Natale. Nonostante pubblicamente il club abbia scelto la via del basso profilo, da settimane nello spogliatoio si immagina solo la bellezza di uno scudetto vinto nella casa del Diavolo.