Inter, ieri confermata una nuova abitudine dopo il fischio finale

Di motivi per festeggiare l'Inter ne ha diversi in questo finale di stagione. Perché continua a vincere in campionato, ha blindato la qualificazione alla prossima Champions League, sollevato la Coppa Italia e si avvicina con ambizione e speranza alla finale con il Manchester City. Così, nell'ultimo periodo si è ripetuta più volte un'abitudine consolidata anche ieri sera al triplice fischio di Inter-Atalanta.

Spiega il Corriere dello Sport: "Rimanere in campo dopo il fischio finale con le proprie famiglie è ormai diventata un’abitudine in casa nerazzurra. Era accaduto dopo il secondo Euroderby, per festeggiare la qualificazione alla finale di Champions. Ed era successo anche dopo la vittoria sul Sassuolo in campionato e, chiaramente, pure per il trionfo in Coppa Italia all’Olimpico. Non poteva mancare nemmeno ieri sera, perché insieme ai 3 punti con l’Atalanta, la truppa Inzaghi si è presa anche la conferma dell’elite europea anche per la prossima stagione. Peraltro, si trattava pure dell’ultima partita casalinga della stagione, conclusa con la clamorosa cifra di 1.973.505 spettatori, tra tutte le competizioni".