Inzaghi: “Abbraccio al gol? Ero stanco io, figuratevi loro. Sesti per Allegri? Rispondo che…”

Simone Inzaghi , tecnico dell'Inter , ha parlato in conferenza stampa da San Siro dopo la gara contro l'Atalanta. Queste le sue parole raccolte da FcInter1908: "E' una serata stupenda come tante altre però stasera era l'ultima davanti ai nostri tifosi dopo aver vinto un trofeo che non ci siamo gustati neanche fino in fondo. Avevamo questa partita di un'importanza incredibile, il mio abbraccio ai ragazzi al terzo gol è perché sono stanco pure io, figuratevi loro che ogni 48 ore sono in campo. Hanno tirato fuori energie che neanch'io pensavo avessero.

Guardiola? Mi fanno piacere i complimenti. Sappiamo che il City è la più forte al mondo però ci siamo guadagnati questa finale con tutte le forze, la prepareremo al meglio, ce la giocheremo con le nostre qualità. Allegri? Non mi va di rispondere, non ho neanche sentito le sue parole: ho ascoltato poco. La carica me la danno i ragazzi per come lavorano: ci siamo tappati le orecchie, abbiamo ascoltato poco. In questi due mesi e mezzo ci abbiamo dato dentro parecchio perché avevamo commesso errori che ci avevano fatto perdere punti, avevamo ritardo e siamo stati bravi a colmarlo. L'Inter ha il dovere di partecipare sempre alla Champions, sappiamo cosa rappresenta.