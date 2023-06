Inter, CdS svela: “Nello spogliatoio è bandita questa parola verso il City”

La parola bandita nello spogliatoio di casa Inter . È una in particolare e la svela oggi il Corriere dello Sport dopo il Media Day di ieri ad Appiano Gentile, in cui hanno parlato diversi giocatori nerazzurri.

Gli occhi raccontano una voglia irrefrenabile di alzare al cielo la Champions. Concentrazione e coraggio per spazzare via ogni timore. Uno dei più combattivi, Nicolò Barella, suona la carica in vista del match di Istanbul: «La finale è un sogno che si è realizzato, adesso bisogna portare quel sogno a un livello superiore e vincere la Coppa. Non penso che il City sia tranquillo a giocare contro di noi. Le sconfitte come quella contro il Siviglia nel 2020 ci hanno insegnato tanto, stiamo riportando l'Inter dove merita di stare e vincere sabato vorrebbe dire mettere la ciliegina sulla torta».