Inter, Inzaghi viaggia spedito verso il rinnovo: cosa ha convinto Zhang e i dirigenti

Simone Inzaghi è riuscito a raddrizzare la stagione dell'Inter e a regalare alla piazza un epilogo da sogno, a prescindere da cosa accadrà a Istanbul tra pochi giorni. Per questo, il suo futuro è ormai molto chiaro. Spiega infatti la Gazzetta dello Sport: "Da Steven Zhang in giù, lungo tutta la dirigenza, il cammino del tecnico dell’Inter è considerato estremamente positivo. E dietro quell’ “estremamente” non ci sono solo i risultati, ma anche la capacità mostrata dal tecnico di saper reagire alle difficoltà attraverso il lavoro quotidiano. Se questo è lo scenario, è naturale che presto si arrivi anche al rinnovo del contratto dell’allenatore. E per presto, si intende nel periodo che va dal post Istanbul fino al prossimo ritiro precampionato, tra un mese".

Alla base di questo c'è, oltre ovviamente alla finale di Champions League conquistata, anche l'inversione di rotta in campionato e il piazzamento centrato. "Inzaghi oltre alla conferma già intascata pubblicamente e privatamente, viaggia veloce verso un nuovo contratto che lo porti oltre la scadenza attuale fissata al 2024. E questo a prescindere dall’esito della finale", spiega il quotidiano che poi precisa: "Non c’è una discussione in atto, questo è bene chiarirlo. Perché in fondo sarebbe sbagliato il momento, prima della finale. Ma l’intenzione è chiara, tutti i pensieri vanno in una direzione che non era per nulla scontata, anche solo fino a un paio di settimane fa. E non è solo un discorso temporale".