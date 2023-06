Pedullà – Inter prenderà centrocampista fisico, a Inzaghi piace Milinkovic-Savic: il prezzo

La stagione 2022/23 dell'Inter non è ancora finita, con la finale di Champions League sullo sfondo, ma le voci di mercato riguardanti i nerazzurri non si fermano. Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, rilancia un nome più volte accostato al club di viale della Liberazione: quello di Sergej Milinkovic-Savic. L'Inter, in vista della prossima stagione, sarebbe intenzionata a cercare un centrocampista forte fisicamente per completare un reparto attualmente composto per lo più da elementi con altre qualità. Un profilo alla Kessie, per intenderci.