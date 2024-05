«I club hanno bisogno di continuità e stabilità per avere successo ai massimi livelli. Delle 4 squadre arrivate alle semifinali della Champions League, 3 sono di proprietà dei tifosi. I miliardari che vanno e vengono come proprietari non danno stabilità pianificazione a lungo termine necessarie. Sto quindi lavorando a un nuovo piano che coinvolga i tifosi dell’Inter in modo significativo e a lungo termine come co-proprietari del club, senza che i tifosi debbano fare grandi investimenti. Presenterò presto il piano che credo sarà ben accolto sia dai tifosi che dai giocatori», ha concluso.