"Domenica invece ci sarà l’ultimo bagno di folla con i tifosi che dopo l’invasione in piazza Duomo nella notte del derby scudetto e il bis in occasione della parata in pullman per le vie della città riempiranno un’altra volta San Siro in occasione dell’ultima uscita casalinga del campionato. Le richieste per assistere al match sono state più di 200mila. La partita con la Lazio è in programma alle 18, preceduta da una coreografia tricolore e stellata e da un video emozionale che ripercorrerà i momenti più belli della stagione".