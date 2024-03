Per vincere la sua partita, Suning contava sul fatto che, non avendo pronto un compratore, il fondo americano preferisse comunque concedere altro tempo

E' ora più difficile, secondo il Corriere dello Sport, per Steven Zhang tenersi l'Inter: al momento pare infatti che Oaktree abbia detto no all'ipotesi riscadenziamento del prestito. I motivi li spiega oggi lo stesso quotidiano: "Per vincere la sua partita, Suning contava sul fatto che, non avendo pronto un compratore, il fondo americano preferisse comunque concedere altro tempo. Anche a costo di ritrovarsi tra 2 o 3 anni nelle stesse condizioni, ovvero con la prospettiva di non recuperare il denaro prestato.