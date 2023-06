Preso Thuram, l'Inter è ora concentrata su un altro arrivo, quello di Cesar Azpilicueta. E l'operazione per il difensore spagnolo può chiudersi nelle prossime ore, perché, come riporta Fabrizio Romano, è atteso a brevissimo il via libera del Chelsea per la rescissione del contratto del giocatore: poi la firma con l'Inter, con cui Azpilicueta ha un accordo per un contratto biennale.