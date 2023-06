Sky – Inter, arriva Thuram: domani sarà in città e sosterrà le visite

Il centravanti francese sarà infatti domani, martedì 27 giugno, a Milano per sostenere la prima parte delle visite mediche

Domani sarà il giorno di Marcus Thuram. Come conferma anche Gianluca Di Marzio, infatti, il centravanti francese sarà infatti domani, martedì 27 giugno, a Milano per sostenere la prima parte delle visite mediche: "L' Inter dunque, ha da diversi giorni superato la concorrenza del Milan su Marcus Thuram , trovando l'accordo verbale con l'attaccante francese che arriverà a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con il Borussia Mönchengladbach.