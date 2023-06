Sky – Inter, Thuram firma a 6,5 mln a stagione. E Azpilicueta ha già detto sì

Sky Sport svela le prossime mosse di mercato in entrata dell’Inter. Dopo l’accordo raggiunto con Marcus Thuram , i nerazzurri aspettano di chiudere formalmente a inizio settimana l’operazione. È atteso martedì a Milano per le visite mediche.

Ecco i dettagli da Sky: “Per Thuram – che ha preferito i nerazzurri al Milan - pronto un contratto da 6.5 milioni a stagione. In settimana ci saranno nuovi contatti per cercare l’affondo decisivo per Azpilicueta, che potrebbe liberarsi dal Chelsea nonostante il contratto fino al 2024. Lo spagnolo – che arriverebbe a parametro zero – ha già detto sì al passaggio in nerazzurro: pronto un contratto biennale”, si legge.