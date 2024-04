Non solo il nome di Michele Di Gregorio tra gli osservati speciali per la porta del futuro dell'Inter: ecco quanto costa Bento

Non solo il nome di Michele Di Gregorio tra gli osservati speciali per la porta del futuro dell' Inter . C’è anche quello di Bento in lista ormai da tempo, monitorato con grande attenzione dal duo Marotta-Ausilio.

L’Athletico Paranaense, proprietario del cartellino del portiere, chiede circa 20 milioni di euro al momento, ma il prezzo può salire ulteriormente. Sono infatti già arrivati diversi sondaggi dalla Premier League e dalla Liga per il classe 1999: l'Inter per ora osserva, non è ancora il momento di prendere una decisione per il dopo Sommer.