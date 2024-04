Pur senza Lautaro e Pavard i nerazzurri scenderanno in campo col coltello tra i denti col Cagliari per un motivo in particolare

Quella di oggi potrebbe essere la penultima curva. Inter-Cagliari è la gara che può avvicinare ulteriormente i nerazzurri di Simone Inzaghi al grande obiettivo scudetto. Non solo, perché mai come oggi anche la forma è sostanza. Con una vittoria l'Inter terrebbe aperta la suggestione di vincere lo scudetto nel derby col Milan in programma lunedì prossimo. Ed è una chance di cui la squadra non vuole assolutamente privarsi.