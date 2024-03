Dopodomani l'Inter riprenderà la corsa alla seconda stella e per arrivarci il prima possibile ha bisogno del vero Lautaro Martinez. Ecco lo stato d'animo del Toro delle ultime settimane secondo La Gazzetta dello Sport: "Ieri dopo oltre 10 giorni Lautaro è rientrato a casa, l’accogliente centro della Pinetina: l’animo era più leggero rispetto alla partenza per l’America. Lunedì, poi, ritorna pure nel suo castello, il caro vecchio Meazza: con l’Empoli proverà a risentire la sensazione di pienezza che sa dare solo il gol. È stata sempre familiare in stagione, eccetto che nell’ultimo mese di strano blocco del Toro. Sembra bizzarro, ma l’argentino non esulta vestito di nerazzurro dal 28 febbraio, dal poker in casa contro l’Atalanta. Da quel momento il cannibale ha stranamente i denti spuntati e non è un caso che l’Inter abbia perso un po’ di serenità. La seconda stella in cielo indica sempre la via, ma in questi 30 giorni è arrivata l’eliminazione sanguinosa dalla Champions e Inter-Napoli, col caso Acerbi ad avvelenare i pozzi.