"L’Inter non può più strappare alla Juve di Conte 2013-14 il record di punti in un campionato: può arrivare al massimo a 101, contro i 102 dei bianconeri, ma in ogni caso sfondare la tripla cifra saprebbe comunque di storia. E poi ci sono altri numeri da cullare perché i nerazzurri hanno stabilito il loro nuovo primato di partite di fila a segno in Serie A, 40: solo Conte e Allegri erano stati gli unici prima di Simone ad avere una striscia di fuoco simile".

"Col tepore della primavera così avvolgente, il profumo di scudetto è comunque nell’aria. Lo sentono tutti: i giocatori e soprattutto i tifosi che intonano un beffardo “Pioli is on fire” e aspettano solo il momento in cui si potrà esplodere per le vie del centro. Lo sente perfino il presidente della Fifa Gianni Infantino, di fede nerazzurra, ospite dei dirigenti del club in tribuna", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.