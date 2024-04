C'è un nome nuovo sulla lista della dirigenza dell'Inter: secondo tuttomercatoweb.com, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Marc Pubill, esterno destro spagnolo classe 2003 dell'Almeria. Prelevato in estate dal Levante per circa 5 milioni di euro, la valutazione del giocatore è lievitata fino ad arrivare a 20. Su di lui, oltre all'Inter, ci sarebbe anche il Milan.

Pubill potrebbe diventare un obiettivo sensibile per i nerazzurri in caso di cessione di Dumfries, per il quale non c'è ancora accordo per il rinnovo: l'olandese potrebbe diventare l'elemento da sacrificare nel prossimo mercato estivo, e il club di viale della Liberazione non vuole farsi trovare impreparato.